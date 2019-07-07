Стала известна судьба попавших под обстрел в Донбассе российских журналистов
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Съемочная группа телеканала «Звезда», которая попала под обстрел в селе Коминтерново в Донбассе, смогла покинуть населенный пункт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента телеканала Екатерину Габель.
До этого стало известно, что журналистов, производивших съемку на площади у местного дворца культуры, обстреляли из минометного оружия.
По словам Екатерины, журналистов начали обстреливать, когда они записывали репортаж.
Она отметила, что их разместили в укрытии, но покинуть село они не могли, поскольку улицы простреливались из крупнокалиберных пулеметов.
Однако спустя время военные разрешили им уехать, и они покинули село, добавила корреспондент.
Уточняется, что никто из съемочной группы не пострадал.