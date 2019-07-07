Стала известна судьба попавших под обстрел в Донбассе российских журналистов

Съемочная группа телеканала «Звезда», которая попала под обстрел в селе Коминтерново в Донбассе, смогла покинуть населенный пункт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента телеканала Екатерину Габель.

До этого стало известно, что журналистов, производивших съемку на площади у местного дворца культуры, обстреляли из минометного оружия.

По словам Екатерины, журналистов начали обстреливать, когда они записывали репортаж.

Она отметила, что их разместили в укрытии, но покинуть село они не могли, поскольку улицы простреливались из крупнокалиберных пулеметов.

Однако спустя время военные разрешили им уехать, и они покинули село, добавила корреспондент.

Уточняется, что никто из съемочной группы не пострадал.