Украина заметила активность российских подлодок на Босфоре

close
Олег Кулешов/РИА «Новости»

Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель Генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет «Укринформ».

По его словам, соответствующую информацию передали Турции.

Новость дополняется.