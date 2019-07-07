Путин поздравил работников флота с праздником

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Президент России Владимир Путин во время саммита G20 в Осаке, 29 июня 2019 года Президент России Владимир Путин во время саммита G20 в Осаке, 29 июня 2019 года
Президент России Владимир Путин во время саммита G20 в Осаке, 29 июня 2019 года
Alexander Zemlianichenko/AP

Президент России Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота с их профессиональным праздником. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский президент отметил роль водного транспорта в социально-экономическом развитии государства, а также в
укреплении межрегиональных и международных взаимоотношений.

Путин добавил, что новые задачи, которые стоят перед представителями морского и речного флота, в том числе крупное улучшение условий береговой и портовой инфраструктуры.

Президент также подчеркнул важность развития водного туризма.

Путин поблагодарил работников в сфере водного транспорта за добросовестный труд, приверженность трудовым традициям и компетентность в работе.