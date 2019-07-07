Немецкий аэропорт срочно эвакуируют из-за 500-килограммовой бомбы

Во Франкфурте-на-Майне началась эвакуация 16,5 тыс. человек из-за обнаруженной необычной бомбы. Об этом сообщает ТАСС.

Пожарные службы города сообщили, что бомба является снарядом времен Второй мировой войны. Спасательные службы проведут операцию по ее обезвреживанию во второй половине дня.

Снаряд весом 500-килограммов был обнаружен в ходе строительных работ. Неподалеку расположены здания Европейского центрального банка, дом для инвалидов и престарелых, а также железнодорожный вокзал.

Эвакуация началась утром в 08.00 (09.00 по мск). Для людей, которые не могут остаться у родственников или знакомых, организованы пункты помощи, а также предоставлен бесплатный вход в городские музеи.

Ранее сообщалось, что немецкую авиабомбу времен ВОВ обезвредили в Крыму.