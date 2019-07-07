Патруль ОБСЕ снова обстреляли в Донбассе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/51/12130051/RTX259L9-pic905-895x505-97771.jpg">

Патруль наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ во время работы в населенном пункте Золото-5 в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что населенный пункт находится под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики.

По данным пресс-службы миссии, сразу после обстрела патруль покинул территорию.

Кроме того, участники миссии слышали в одном километре две очереди стрелкового оружия, а также заметили свист пролетавших на высоте около пяти метров пуль.

Ранее сообщалось, что ЛНР обвинила ОБСЕ в публикации координат военной техники.