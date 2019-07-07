Патруль ОБСЕ снова обстреляли в Донбассе
Патруль наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ во время работы в населенном пункте Золото-5 в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что населенный пункт находится под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики.
По данным пресс-службы миссии, сразу после обстрела патруль покинул территорию.
Кроме того, участники миссии слышали в одном километре две очереди стрелкового оружия, а также заметили свист пролетавших на высоте около пяти метров пуль.
Ранее сообщалось, что ЛНР обвинила ОБСЕ в публикации координат военной техники.