Военный ВСУ расстрелял националистов в Донбассе

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Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинский военный расстрелял националистов в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, военнослужащий открыл огонь по бойцам националистического полка «Азов», против которого в России ведется уголовное производство.

Он также добавил, что между украинскими военными произошел конфликт на почве идеологических разногласий.

Филипоненко подчеркнул, что в результате стрельбы пострадали два бойца «Азова».

Ранее сообщалось, что пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе.