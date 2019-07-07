Военный ВСУ расстрелял националистов в Донбассе
Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинский военный расстрелял националистов в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, военнослужащий открыл огонь по бойцам националистического полка «Азов», против которого в России ведется уголовное производство.
Он также добавил, что между украинскими военными произошел конфликт на почве идеологических разногласий.
Филипоненко подчеркнул, что в результате стрельбы пострадали два бойца «Азова».
Ранее сообщалось, что пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе.