Тайные похороны подводников посетили сотни людей

С погибшими на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводниками пришли попрощаться не только родные и близкие, но и обычные россияне, передает ТАСС.

По данным агентства, закрытую церемонию прощания посетили несколько сотен человек. Они приносили цветы и венки на кладбище.

Стоит отметить, что церемонию также посетил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, замглавы Минобороны страны Андрей Картаполов и врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Уточняется, что церемония прощания началась с гражданской панихиды, а закончилась залпами почетного караула.

Ранее «Газете.Ru» со ссылкой источник сообщила причину аварии. Также источник рассказал, что пожар на аппарате произошел на глубине 280 метров. На протяжении полутора часов подводники боролись за живучесть корабля.

В итоге, отметил источник, 14 моряков ценой своей жизни смогли сохранить аппарат и отбуксировать его на военно-морскую базу Североморск.