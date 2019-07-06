Посол отреагировал на спекуляции Пентагона о ядерных испытаниях России

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не обсуждает спекуляции американского разведуправления минобороны о якобы проводимых испытаниях ядерных боезарядов малой мощности. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, речь идет о спекуляциях Пентагона о том, что российская сторона якобы проводит ядерные испытания выше нулевой мощности.

«Вашингтону была обозначена наша позиция — мы считаем неприемлемыми голословные обвинения и категорически их отвергаем», — заявил Антонов.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России считает, что США могут начать шантажировать другие государства угрозой удара ядерными боезарядами малой мощности.