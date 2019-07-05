Трамп заявил о победе в воздухе в войне за независимость США

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Американский лидер Дональд Трамп рассказал о «победе в воздухе» армии США в войне за Независимость Соединенных Штатов, которая была в 18 веке. Об этом сообщает агентство Ruptly.

Как отмечается, об этом глава государства поведал в ходе своего выступления в честь Дня независимости, 4 июля.

По его словам, американская армия смогла захватить воздух, разрушить крепостные стены, занять аэропорты.

«Она сделала все, что нужно», — отметил Трамп.

Война за независимость США длилась с 1775 по 1783 года. Причем считается, что первый самолет, поднявшийся в воздух, принадлежит братьям Райт, и был построен в 1903 году.

Ранее сообщалось, что на улицах Вашингтона заметили танки.