Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО

Силы Черноморского флота России начали учения в Черном море, где уже проходят военно-морские учения НАТО Sea Breeze. Об этом рассказали в пресс-службе флота, передает РИА «Новости».

Десять российских кораблей выполнят ряд мероприятия боевой подготовки возле учений НАТО, в которых участвуют корабли из США, Британии, Италии, Канады и других стран.

Уточняется, что от России в учения участвуют такие корабли, как «Азов» и «Цезарь Куников», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Мираж», ракетные катера «Ивановец», «Набережные Челны» и «Р-60».

«Группировка кораблей ЧФ продолжает комплекс мероприятий по контролю за деятельностью кораблей НАТО», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Россия готова отреагировать на действия НАТО в Черном море.

Учения НАТО стартовали 1 июля, они пройдут на суше, в море, под водой и в воздухе. Они завершатся 12 июля.