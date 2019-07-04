В Одессу один за другим заходят военные корабли НАТО
В Одесский морской порт прибыли четыре военных корабля НАТО. Об этом сообщает «Думская».
Согласно представленной информации, в 10.19 в порт прибыл канадский фрегат Toronto, за ним британский эсминец D37 Duncan.
«Около 11 часов к 22 причалу порта был пришвартован турецкий фрегат F241 Turgutreis , а в полдень завершена постановка румынского F221 Regele Ferdinand», — говорится в сообщении.
Уточняется, что судна пробудут в украинском порту до 8 июля.
Ранее в Сети появилось видео с боевыми кораблями НАТО, которые проходят через пролив Босфор.