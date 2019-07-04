Названа хронология трагедии на «Лошарике»

Авария на глубоководной станции АС-31 «Лошарик» произошла 1 июля примерно в 9 вечера, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Трагедия началась, по всей видимости, с короткого замыкания в распределительном щите, после чего возгорание перешло на оплетку кабелей.

После этого система вентиляции раздула ядовитый дым по отсекам подлодки.

Источник пояснил, что моряки, отдыхавшие после дежурства, не успели надеть защитные дыхательные аппараты, так как для отравления такого рода дымом достаточно нескольких вдохов.

Ранее в США сообщили, что глубоководная атомная станция АС-31, известная под названием «Лошарик», направлялась в Северную Атлантику.