На улицах Вашингтона заметили танки

В преддверии празднования Дня независимости в центр Вашингтона начала стекаться военная техника. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, к мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в центре Вашингтона начали подъезжать танки, бомбардировщики и другая техника.

Уточняется, что в ходе празднования над городом пролетят президентский торговый борт, а также пилотажная группа «Голубые ангелы» на истребителях F-18.

Кроме того, в праздновании примут участие стратегический бомбардировщик-невидимка В-2 Spirit, истребитель пятого поколения F-22, а также новейший истребитель-бомбардировщик F-35.

До этого американский лидер Дональд Трамп обещал жителям Соединенных Штатов устроить празднование, которого те раньше еще не видели: с новейшими танками «Абрамс», «лучшими в мире истребителями» и другой новой техникой.