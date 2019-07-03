Раскрыты имена всех погибших подводников

Находящийся в Мурманске храм «Спас-на-Водах» опубликовал имена моряков-подводников, которые погибли на подводной лодке. Имена перечислены на сайте храма.

На сайте перечислены церковные имена: два Дионисия (Дениса), два Владимира, два Александра, два Константина, Сергий (Сергей), Виктор, Димитрий (Дмитрий), Андрей, Михаил и Николай.

Официально списки погибших не публиковались.

Ранее Шойгу рассказал о выжившем при пожаре на подлодке.

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков.