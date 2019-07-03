Боливии приспичило заменить американские самолеты на российские

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что ему интересна закупка российского оружия, передает РИА «Новости».

По его словам, Боливия рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на российские.

«Да, особенно по заявлению от Военно-воздушных сил, есть большой интерес к приобретению российской военной техники как в сфере авиации, так и в части предоставления услуг», — заявил Моралес.

Он пояснил, что к российской технике много доверия.

Моралес 11 июля посетит Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.