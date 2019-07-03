Канада решила поставлять вооружение на Украину

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду была достигнута договоренность о поставке вооружения на Украину, передает «Украинские новости».

«Принято принципиальное решение о возможности поставок оборонительного вооружения и новейшей военной техники», — заявил Зеленский.

Он уточнил, что речь идет о бронетехнике.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в свою очередь рассказал о канадских инвестициях в патронный завод в Украине.

«Мы подписали соглашение и внесли Украину в список стран, в которые разрешено продавать вооружение», — заявил Трюдо.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский начал выступление на конференции в Торонто на английском языке, однако сказал всего несколько слов.