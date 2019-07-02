Боевые корабли НАТО в Черном море попали на видео

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В сети появилось видео с боевыми кораблями НАТО, которые проходят через пролив Босфор. Об этом сообщает РИА «Новости».

На кадрах можно заметить британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto, которые направляются в Черное море.

По данным агентства, корабли вошли в Черное море для участия в украинско-американских учениях Sea Breeze-2019.

Как отмечается, учения с участием боевых кораблей будут проводятся до 12 июля.

Ранее сообщалось, что боевые корабли НАТО вошли в Черное море.