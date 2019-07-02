ВСУ понесли потери в ходе атаки позиций ДНР

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Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики понесли потери после попытки атаковать позиции военных республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, военные ВСУ попытались провести разведку боем на южном направлении.

Он также добавил, что в результате атаки погибли четыре украинских силовика.

Безсонов подчеркнул, что при атаке также пострадали шесть военных ВСУ.

Ранее сообщалось, что силовики обстреляли насосную станцию в ДНР.