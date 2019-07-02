О новой Северной Корее в эру «трампломатии» рассказал The National Interest

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Обозреватель The National Interest Дэвид Санторо замечает, что обычно встречам на высшем уровне предшествуют длительные переговоры, однако мы живем в необычные времена, а американский президент Дональд Трамп является необычным лидером. На прошлой неделе он обратился к лидеру КНДР Ким Чен Ыну с предложением встретиться в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. Это еще больше разозлило критиков президента США, которые справедливо заметили, что он лишь хвалил главу Северной Кореи.

Как отмечает автор, еще рано делать какие-либо прогнозы, однако, возможно, что рукопожатие лидеров, было тем, что снова запустит процесс переговоров и поможет достичь результата. Для того, чтобы это произошло, необходимо выполнить два условия. Во-первых, процесс должен протекать на рабочем уровне, что означает, что привлеченным к переговорам представителям США и КНДР должны быть даны полномочия, время и пространство для заключения предварительного соглашения в преддверии третьего саммита. После встречи в демилитаризованной зоне есть признаки того, что это может быть частью новой договоренности.

Во-вторых, Соединенным Штатам придется отказаться от давнего и тщетного подхода, требующего, чтобы КНДР сначала провела денуклеаризацию. Процесс этот должен быть постепенным и должен предполагать, что Вашингтон тоже пойдет на уступки в то время, как у Северная Корея сохранит ядерное оружие. Подчеркивается, что этот вариант чрезвычайно сложен для реализации и не является идеальным, однако он все равно станет «победой», так как наконец приведет к решению проблемы, которой долго не занимались и которая в результате стала только хуже.