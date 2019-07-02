Появилось видео испытаний новой ракеты системы ПРО
Минобороны выложило видео испытаний новой ракеты системы ПРО, которые состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщает РИА «Новости».
На видеозаписи видно, как ракета взмывает в воздух. Она оставляет за собой большой столб дыма и огня.
Согласно заявлению ведомства, ракета оправдала свои характеристики и поразила цель с точностью.
Как отмечается, ракеты данного типа предназначены для защиты от средств воздушно-космического нападения.
Ранее Минобороны сообщило об успешном испытании новой ракеты системы ПРО.