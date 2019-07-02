Зеленский жестко ответил на обстрел машины силовиков в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на встрече с канцлером ФРГ Ангелой... Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на встрече с канцлером ФРГ Ангелой...
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на встрече с канцлером ФРГ Ангелой...
Markus Schreiber/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что расценивает обстрел санитарной машины украинских силовиков в Донбассе как попытку срыва прекращения огня.

Об этом он написал в своем фейсбуке.

Он назвал нападение на автомобиль позорной и подлой работой по срыву перемирия.

Украинский лидер добавил, что действия Киева в Донбассе не выходят за рамки международного права, и призвал Запад к адекватным мерам по защите Украины.

Ранее Владимир Зеленский назвал разведение сил в Станице Луганской первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.