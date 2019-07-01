Нетаньяху потребовал наказать Иран автоматическими санкциями

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху потребовал использовать против иранской стороны санкционный механизм «атомной сделки». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Израиль не даст Ирану разработать ядерное оружие», — начал Нетаньяху.

По мнению премьера Израиля, Иран превысил заявленный потолок по запасам обогащенного урана.

Он попросил страны Европы внимательно следить за действиями Ирана и срочно наказывать, если появится такая возможность. Нетаньяху призвал задействовать механизм автоматических санкций, согласованных в Совете Безопасности ООН.

«Сделайте это, просто сделайте это», — заключил Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Иран отказался от переговоров по ядерной сделке.