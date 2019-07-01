Нетаньяху потребовал наказать Иран автоматическими санкциями
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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху потребовал использовать против иранской стороны санкционный механизм «атомной сделки». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Израиль не даст Ирану разработать ядерное оружие», — начал Нетаньяху.
По мнению премьера Израиля, Иран превысил заявленный потолок по запасам обогащенного урана.
Он попросил страны Европы внимательно следить за действиями Ирана и срочно наказывать, если появится такая возможность. Нетаньяху призвал задействовать механизм автоматических санкций, согласованных в Совете Безопасности ООН.
«Сделайте это, просто сделайте это», — заключил Нетаньяху.
Ранее сообщалось, что Иран отказался от переговоров по ядерной сделке.