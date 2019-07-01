Почему важна встреча Трампа и Ким Чен Ына, объяснил The National Interest

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Обозреватель The National Interest Девин Стюарт проанализировал важность встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая состоялась в демилитаризованный зоне 30 июня. По его мнению, импровизированная и необычная встреча лидеров, которая была частично организована через твиттер, является важной, так как может укрепить доверие между двумя главами государств.

Отмечается, что тот факт, что на саммите в Ханое в феврале этого года лидерам не удалось заключить соглашение, вероятно, связано со слабым доверием между двумя странами. Как предполагали источники, США и КНДР потребовали друг от друга слишком многого, но им не хватило доверия, необходимого для достижения большого шага. Примечательно, что на встрече Трампа и Ким Чен Ына отсутствовал советник американского лидера по нацбезопаности Джон Болтон, в то время как присутствовал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который способствовал организации встречи.

Благодаря встрече станет возможен третий саммит между КНДР и США, возможно в начале 2020 года, с меньшим риском провокаций, которые могут увести страны с дипломатического пути. При этом некоторые комментаторы высмеяли встречу лидеров как рекламный трюк, но политика часто связана с символизмом и обменом сообщениями, а возвращение к дружественному взаимодействию однозначно лучше, чем ситуация 2017 года с угрозой ядерной войны.