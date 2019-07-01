Беспилотник с украинскими агитлистовками сбили в ЛНР

Беспилотный летательный аппарат с агитационными листовками украинских силовиков был сбит народной милицией самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом сообщаетРИА «Новости».

В ЛНР заявили, что в сбитом беспилотнике обнаружено устройство для сбрасывания листовок, наполненное пропагандистскими материалами.

Там отметили, что листовки, которые власти Украины планировали разбрасывать над населенными пунктами, «несут угрозу мирным людям».

Ранее сообщалось, что над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США.