На Кипре упала российская ракета, пишут СМИ

На Кипре произошли взрывы в районе Пентадактилос, в результате которых никто не пострадал. Об этом пишет Politis.

По словам лидера киприотов-турок Мустафы Акынджи, это произошло из-за падения ракеты или беспилотного летательного аппарата. При этом не исключается, что речь идет об объекте, произведенном в России.

Отмечается, что правоохранительные органы еще не установили причину взрыва, однако для этого есть все необходимые данные.

Ранее сообщалось, что Россия продаст индийской стороне противотанковые управляемые ракеты для вертолетов Ми-35, которые стоят на вооружении ВВС Индии.