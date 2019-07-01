РФ и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ
Военные России и США провели взаимные инспекции в рамках договора СНВ-3. Об этом сообщает «Красная звезда».
По данным издания, российские военные также провели инспекции в Турции и Румынии.
Как отмечается, специалисты посетили эти страны в соответствии с Венским документом ОБСЕ.
Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) действует между Россией и США до 2021 года.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о консультациях по СНВ-3 между Москвой и Вашингтоном.