Индия срочно закупила российские ракеты за $29 млн
Россия продаст индийской стороне противотанковые управляемые ракеты для вертолетов Ми-35, которые стоят на вооружении ВВС Индии. Об этом сообщает India Today.
Общаяя сумма договора составила примерно $29 млн.
Отмечается, что соглашение было подписано на условиях срочности, поскольку вооружение должно быть закуплено и установлено в течение трех месяцев.
Кроме того, ракеты должны улучшить боевую мощность вертолетов.
Ранее сообщалось, что в Индии назвали «главную причину» покупки С-400.