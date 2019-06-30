Индия срочно закупила российские ракеты за $29 млн

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Россия продаст индийской стороне противотанковые управляемые ракеты для вертолетов Ми-35, которые стоят на вооружении ВВС Индии. Об этом сообщает India Today.

Общаяя сумма договора составила примерно $29 млн.

Отмечается, что соглашение было подписано на условиях срочности, поскольку вооружение должно быть закуплено и установлено в течение трех месяцев.

Кроме того, ракеты должны улучшить боевую мощность вертолетов.

Ранее сообщалось, что в Индии назвали «главную причину» покупки С-400.