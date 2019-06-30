Пьяный боец ВСУ поджег блиндаж с сослуживцами

В самопровозглашенной ЛНР рассказали о происшествии, в результате которого пьяный боец 25 бригады ВСУ сжег блиндаж с сослуживцами в районе населенного пункта Лопаскино, сообщает «Московский комсомолец».

После употребления спиртного по неизвестным причинам запустил в блиндаже сигнальную ракету, там в это время находились его сослуживцы. Трое бойцов получили сильны ожоги, а блиндаж полностью сгорел.

Отмечается, что это уже не первый случай возгорания блиндажей в зоне ООС.