Пьяный боец ВСУ поджег блиндаж с сослуживцами
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В самопровозглашенной ЛНР рассказали о происшествии, в результате которого пьяный боец 25 бригады ВСУ сжег блиндаж с сослуживцами в районе населенного пункта Лопаскино, сообщает «Московский комсомолец».
После употребления спиртного по неизвестным причинам запустил в блиндаже сигнальную ракету, там в это время находились его сослуживцы. Трое бойцов получили сильны ожоги, а блиндаж полностью сгорел.
Отмечается, что это уже не первый случай возгорания блиндажей в зоне ООС.