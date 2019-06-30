Птицы сбили с пути истребитель

Индийский истребитель-бомбардировщик Jaguar столкнулся при взлете со стаей птиц и чуть не рухнул на землю. Об этом сообщает The Hindustan times со ссылкой на источники.

Как отмечается, птицы и истребитель ВВС Индии врезались друг в друга. По данным журналистов, исход мог был трагическим.

После столкновения у судна резко отказал один из двигателей и пилоту пришлось сбросить все боеприпасы и баки.

«Пилот сбросил свои топливные баки, включая около 10 кг тренировочных бомб, чтобы набрать высоту», — добавили источники.

Сброшенные предметы взорвались на земле. Чуть позже пилот смог благополучно приземлиться при помощи одного рабочего двигателя.