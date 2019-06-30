Украине отдадут патрульные катера

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Франция собирается передать Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98, сообщает RT.

Длина катера достигает 32 метра, максимальная скорость — 35 узлов, дальность хода — 1200 миль при скорости в 12 узлов.

В украинском кабмине добавили, что стороны также ведут диалог по поводу запуска совместного производства катеров.