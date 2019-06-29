США перебросили морскую пехоту в порт Одессы

Соединенные Штаты перебросили в украинский порт Одессу отделение морской пехоты. Об этом сообщает портал «Русская весна».

Как отмечается, данное подразделение должно принять участие в международных военно-морских учениях «Си Бриз — 2019».

Уточняется, что в порту Одессы заметили транспортно десантный корабль США USNS Yuma.

Причем, как подчеркивается, вскоре в Одессе может появиться еще один американский корабль — ракетный эсминец USS Carney DDG64.

Ранее сообщалось, что военные США в ходе учений НАТО напугали жителей Румынии.