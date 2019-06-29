Украинские силовики начали минировать Донбасс

Офицер пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ начали минировать территорию в районе города Счастье. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, полковник ВСУ Олег Зенченко приказал военным надеть для этого гражданскую одежду, чтобы меньше привлекать внимание к процессу минирования.

Он добавил, что схожая ситуация произошла в среду, 26 июня. Тогда украинские силовики выгружали противотанковые мины из грузовой машины с гражданскими номерами.

Ранее в ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в Донбассе.