Российских журналистов обстреляли в Донецке

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Трое российских журналистов попали под обстрел со стороны украинских военных на окраине Донецка.

Среди них оказался корреспондент РИА «Новости».

В результате инцидента сотрудники СМИ не пострадали.

Детали произошедшего устанавливаются.