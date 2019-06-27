Пентагон назвал Россию «подстрекателем агрессии»

В ходе переговоров глав оборонных ведомств НАТО и.о. главы Пентагона Марк Эспер назвал Россию «подстрекателем агрессии» на европейской территории. Об этом сообщает RT.

«Подстрекателем агрессии в Европе сегодня является Россия», — заявил Эспер.

По его мнению, Россия «стремиться к праву вето» по отношению к странам СНГ и пытается вмешаться в «суверенные демократические процессы», которые происходят в этих государствах.

Он также подчеркнул, что Россия является «стратегическим соперником» НАТО, как и Китай.

Эспер обвинил власти страны в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и заявил об активном стремлении России к военной модернизации.

Ранее сообщалось, что Пентагон обвинил Россию в стремлении изменить мировой порядок.