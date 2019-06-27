Новейшие вертолеты пополнят армию России к 2021 году

Десять новых вертолетов специального назначения Ми-8АМТШ-ВН войдут в состав российской армии в 2020-2021 годах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление гендиректора «Вертолетов России» Андрея Богинского.

Отмечается, что военные машины приспособлены к выполнению различных задач даже в самых сложных метеоусловиях. В вертолетах также применен принцип комбинации «стеклянной кабины» и надежных аналоговых приборов с целью повышения боевой живучести.

Богинский заявил, что вертолеты оборудованы пулеметами «Корд», а также очками ночного видения.

Он добавил, что проходят заключительные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по усовершенствованию воздушного судна по требованию Минобороны России.

Ранее сообщалось, что Россия закупит 98 усовершенствованных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник».