Железный трон появился в центре Киева
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На Майдане Незалежности Киева появился арт-объект «Железный трон» из обломков военной техники из Донбасса, передает РИА «Новости».
Трон состоит из брони танка, пулеметных лент, снарядов и других деталей.
Создал этот арт-объект в 2016 году в Донецке волонтер Денис Буштец.
Трон простоит в Киеве месяц, а потом отправится в музей.
В культовом сериале «Игра престолов» важную роль играет Железный трон, на котором сидит Король андалов и первых людей. Трон выкован из тысячи мечей поверженных врагов Эйгона I Таргариена.