Железный трон появился в центре Киева

На Майдане Незалежности Киева появился арт-объект «Железный трон» из обломков военной техники из Донбасса, передает РИА «Новости».

Трон состоит из брони танка, пулеметных лент, снарядов и других деталей.

Создал этот арт-объект в 2016 году в Донецке волонтер Денис Буштец.

Трон простоит в Киеве месяц, а потом отправится в музей.

В культовом сериале «Игра престолов» важную роль играет Железный трон, на котором сидит Король андалов и первых людей. Трон выкован из тысячи мечей поверженных врагов Эйгона I Таргариена.