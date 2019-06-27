США отслеживают перемещения российского «Адмирала Горшкова»

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Северное командование американских ВС следит за российским фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», находящимся в Гаване. Об этом говорится в твиттере. командования.

Согласно сообщению, USNORTHCOM отслеживает фрегат при помощи «морских активов», а NORAD осуществляет воздушные операции по обороне Канады и США.

«Мы знаем о развертывании российского корабля Горшкова и предпринимаем шаги для его активного отслеживания», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что отряд кораблей, возглавляемый фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», прибыл в Гавану.