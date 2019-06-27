США отслеживают перемещения российского «Адмирала Горшкова»
Северное командование американских ВС следит за российским фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», находящимся в Гаване. Об этом говорится в твиттере. командования.
Согласно сообщению, USNORTHCOM отслеживает фрегат при помощи «морских активов», а NORAD осуществляет воздушные операции по обороне Канады и США.
«Мы знаем о развертывании российского корабля Горшкова и предпринимаем шаги для его активного отслеживания», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что отряд кораблей, возглавляемый фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», прибыл в Гавану.