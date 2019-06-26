Небензя оценил обвинения США в адрес Ирана
Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал «доказательства» виновности Ирана в атаке на нефтяные танкеры, которые представили США. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, доказательства США не убеждают Россию.
Он также добавил, что в Персидском заливе происходит «искусственное нагнетание» ситуации.
Небензя подчеркнул, что это нагнетание угрожает безопасности региона.
Ранее президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о войне с Ираном.