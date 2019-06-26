The National Interest рассказал об ответе Ирана на силу США

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Обозреватель The National Interest Амитай Этциони, который сам побывал в Иране, полагает, что демонстрации военной мощи США было бы достаточно для того, чтобы посадить Тегеран за стол переговоров для обсуждения не только ядерной сделки, но и вмешательства в дела других государств. По его мнению, иранцы ненавидят войну, помня о потерях своей страны во время войны в Ираке.

Отмечается, что многие иранцы и не только они полагают, что Соединенные Штаты не справятся с еще одной войной на Ближнем Востоке. Эта точка зрения основана на неправильном суждении о том, что США потерпели поражение в Ираке и Афганистане, как когда-то во Вьетнаме.

По мнению автора, из военных действий в этих странах американская сторона вышла победительницей, но ей не удалось превратить Ирак и Афганистан в стабильные демократии. Однако в Иран Вашингтон не собирался направлять войска и начинать его переустройство. Ожидалось, что одной угрозы и, возможно, ограниченных бомбардировок будет достаточно для того, чтобы «привести Иран в чувство». Этот тезис должен был быть проверен на практике, пока президент США Дональд Трамп не поставил его под сомнение.

Автор подчеркивает, что результатом является то, что будущим угрозам администрации Трампа просто не поверят. А это значит, что Вашингтону придется применить силу до того, как будет проверена решимость Тегерана и восстановлен авторитет США.