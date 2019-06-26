Истребители Британии подняли на перехват самолетов РФ

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Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Италии, 2015 год Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Италии, 2015 год
Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Италии, 2015 год
Ints Kalnins/Reuters

Британские истребители дважды поднимались в воздух для сопровождения самолетов России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, истребители ВВС Великобритании поднялись в воздух с эстонской авиабазы Эмари.

Как отмечается, британские самолеты сопроводили военно-транспортный самолет РФ.

При этом во второй раз самолеты Британии поднялись в воздух для сопровождения двух российских истребителей.

Ранее сообщалось, что истребители Британии поднялись в воздух из-за угрозы захвата пассажирского лайнера.