Истребители Британии подняли на перехват самолетов РФ

Британские истребители дважды поднимались в воздух для сопровождения самолетов России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, истребители ВВС Великобритании поднялись в воздух с эстонской авиабазы Эмари.

Как отмечается, британские самолеты сопроводили военно-транспортный самолет РФ.

При этом во второй раз самолеты Британии поднялись в воздух для сопровождения двух российских истребителей.

Ранее сообщалось, что истребители Британии поднялись в воздух из-за угрозы захвата пассажирского лайнера.