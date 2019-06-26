Зеленский потребовал перевести армию Украины на стандарты НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал внедрить в ВСУ стандарты и процедуры НАТО. Об этом сообщает Украинская правда.
По словам главы государства, работа в этом направлении «не должна быть имитацией», а должна продемонстрировать «реальные шаги реформирования украинской армии».
Он добавил, что, в то же время, основной ценностью остается человек.
Зеленский также отметил, что следует повысить престиж военной службы, а также повысить зарплаты военным и обеспечить их жильем.
Уточняется, что новые стандарты в украинскую армию начнут внедряться в 2020 году.