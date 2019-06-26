В ЛНР сообщили об отводе войск в Донбассе

Власти самопровозглашенной ЛНР приступили к отводу внутренних войск в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя республики Романа Иванова.

По его словам, народная милиция начала разведение сил в районе Станицы Луганской в полдень в среду, 26 июня.

Он уточнил, что за отводом следили представители ОБСЕ, которые «были по обе стороны» и подтвердили отвод войск запуском сигнальной ракеты.

Как отмечается, разведение сил и средств вооруженных сил предусмотрено Минскими соглашениями.

Ранее сообщалось, что ВСУ понесли потери в Донбассе при подрыва автомобиля на мине.