Совфед одобрил приостановление ДРСМД

Совет Федерации одобрил закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА «Новости».

Как отмечается, данный законопроект был внесен в Госдуму российским президентом Владимиром Путиным.

Закон передан на подпись Путину.

Согласно закону, главе государства предоставляется право принимать решение о возобновлении действия договора.

США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД в начале 2019 года. В ответ на это Россия также приостановила свое участие в данном договоре.