В конгрессе США решили запретить Трампу атаковать Иран
Конгрессмены США Ро Ханна и Мэтт Гэтц предложили запретить американскому лидеру Дональду Трампу военную операцию против Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, конгрессмены решили внести поправку к военному бюджету США, которая запретит подобную операцию.
Как отмечается, Гэтц заявил, что бесконечные войны на Ближнем Востоке ослабляют США.
При этом Ханна добавил, что Трамп не выполняет свое предвыборное обещание о прекращении войн зарубежом.
Ранее сообщалось, что Трамп пообещал уничтожить Иран.