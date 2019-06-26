В конгрессе США решили запретить Трампу атаковать Иран

Конгрессмены США Ро Ханна и Мэтт Гэтц предложили запретить американскому лидеру Дональду Трампу военную операцию против Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, конгрессмены решили внести поправку к военному бюджету США, которая запретит подобную операцию.

Как отмечается, Гэтц заявил, что бесконечные войны на Ближнем Востоке ослабляют США.

При этом Ханна добавил, что Трамп не выполняет свое предвыборное обещание о прекращении войн зарубежом.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал уничтожить Иран.