CNN узнал о новой кибератаке Пентагона

<img src="//img.gazeta.ru/files3/239/12266239/Depositphotos_221575454_l-2015-pic905-895x505-26504.jpg">

Пентагон провел кибератаку против шиитской военизированной группировки «Катаиб Хезболлах». Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, речь идет о крупной кибератаке на «Катаиб Хезболлах», которая действует на территории Ирана и Сирии.

Как отмечается, США считают, что группировка несет ответственность за гибель пяти американских военных в Багдаде.

При этом кибератака Пентагона была проведена для снижения боеготовности «Катаиб Хезболлах».

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Ирана.