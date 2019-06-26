CNN узнал о новой кибератаке Пентагона
Пентагон провел кибератаку против шиитской военизированной группировки «Катаиб Хезболлах». Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, речь идет о крупной кибератаке на «Катаиб Хезболлах», которая действует на территории Ирана и Сирии.
Как отмечается, США считают, что группировка несет ответственность за гибель пяти американских военных в Багдаде.
При этом кибератака Пентагона была проведена для снижения боеготовности «Катаиб Хезболлах».
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Ирана.