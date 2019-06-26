США выделят Киеву $4 млн на постройку складов боеприпасов

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В Госдепе заявили, что США выделят Украине $4 млн на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению ведомства, данные средства позволят Украине достигнуть стандартов НАТО в управлении запасами боеприпасов.

Как отмечается, за 14 лет США выделили Украине $40 млн на уничтожение советского оружия.

При этом в 2018 году США профинансировали уничтожение 1,7 тыс. тонн советского вооружения на Украине.

Ранее сообщалось, что Пентагон выделил $250 млн на военные расходы для Украины.