США выделят Киеву $4 млн на постройку складов боеприпасов
В Госдепе заявили, что США выделят Украине $4 млн на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению ведомства, данные средства позволят Украине достигнуть стандартов НАТО в управлении запасами боеприпасов.
Как отмечается, за 14 лет США выделили Украине $40 млн на уничтожение советского оружия.
При этом в 2018 году США профинансировали уничтожение 1,7 тыс. тонн советского вооружения на Украине.
Ранее сообщалось, что Пентагон выделил $250 млн на военные расходы для Украины.