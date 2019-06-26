Иран решительно ответит на нарушение США границ страны

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Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран решительно ответит на повторное нарушение США границ страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, речь идет о возможном нарушение воздушного пространства Ирана со стороны США.

«Вооруженные силы Ирана будут противодействовать им», — сказал Роухани.

Он также добавил, что сбитый иранскими военными беспилотник США нарушил воздушное пространство страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский беспилотник для начала диалога.