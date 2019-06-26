Иран решительно ответит на нарушение США границ страны
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран решительно ответит на повторное нарушение США границ страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, речь идет о возможном нарушение воздушного пространства Ирана со стороны США.
«Вооруженные силы Ирана будут противодействовать им», — сказал Роухани.
Он также добавил, что сбитый иранскими военными беспилотник США нарушил воздушное пространство страны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский беспилотник для начала диалога.