Иран отказался от переговоров по ядерной сделке

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Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не будет повторно вести переговоры по ядерной сделке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данное соглашение стало результатом двухлетних обсуждений.

Он также добавил, что Тегеран продолжит сокращать свои обязательства по сделке, если стороны не обеспечат выполнение соглашения.

Роухани подчеркнул, что санкции США против Ирана свидетельствуют о неготовности Вашингтона к «решению вопросов».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить Иран после оскорбления Белого дома.