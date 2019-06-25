В Минобороны сообщили, когда в войсках появится система ПВО С-500

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что система ПВО С-500 «Прометей» появится в войсках в ближайшие годы, сообщает РИА «Новости».

На форуме «Армия-2019» Борисов заявил об успешно проведенных предварительных испытаниях С-500.

Они позволили Министерству обороны России принять решение о сокращении сроков начала серийных поставок в войска этой зенитной ракетной системы. В настоящее время проводятся поэтапные испытания элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, которые не имеют аналогов в мире.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщал, что поставки системы С-500 начнутся в 2020 году. Комплекс создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет.