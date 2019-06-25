Почему Ким Чен Ын больше не боится Трампа, объяснил The National Interest

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Обозреватель The National Interest Роберт Келли заявил, что с 2017 года отношения США с такими «странами-изгоями», как Иран, КНДР, Венесуэла и Сирия, стали более напряженными. Причем во всех случаях ситуации развивались по примерно одному сценарию. Для Трампа, который ценит непредсказуемость, появление такой модели поведения рискованно, так как противники все чаще знают, чего от него ожидать.

По словам автора, такая модель включает несколько элементов. Первый заключается в том, что напряженные отношения с другими государствами резко перерастают в международный кризис. В отношениях с указанными четырьмя странами не существовало непосредственной угрозы возникновения войны. Ситуацию нагнетает Трамп при помощи угроз о возникновении конфликта и санкций. Во-вторых, Соединенные Штаты предъявляют к оппонентам чрезмерные требования. В частности они требуют выполнения всех своих требований, не предлагая ничего взамен. В-третьих, позиция американского лидера расходится с точкой зрения его сторонников, которые придерживаются жесткой линии. Как замечает автор, в настоящее время ясно, что Трамп не стремится к «большой войне» во время своего президентского срока. Вероятно, он опасается судьбы Джорджа Буша и конфликта в Ираке.

В-четвертых, Трамп воздерживается от применения силы, несмотря на многочисленные угрозы «разрушить Северную Корею». Автор задается вопросом, будут ли оппоненты верить таким угрозам в будущем, если Трамп их не исполняет. Келли замечает, что в 2017 году КНР и КНДР опасались угроз Трампа, но теперь они не будут этого делать. Лидер КНДР Ким Чен Ын может спокойно ждать, пока Трамп или его преемник предложит ему более хорошие условия. Однако такое положение дел может вынудить лидера США применить силу, чтобы показать, на что он способен, а это может привести к иракскому сценарию.